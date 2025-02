Salento, furti inquietanti a Galatone e Santa Maria al Bagno: arrestati due minorenni dai Carabinieri

Negli ultimi giorni, una serie di furti che hanno suscitato preoccupazione tra i residenti di Galatone. In risposta a questi eventi, i Carabinieri della Stazione di Galatone, sotto la direzione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Lecce, hanno intensificato i controlli nella zona. Grazie a un’operazione coordinata che ha visto l’impiego di un elicottero del 6° N.E.C di Bari, sono stati arrestati due minori, già noti alle forze dell’ordine, accusati di essere i presunti autori di questi reati.

Le indagini sono iniziate durante le festività natalizie, in seguito a una serie di furti avvenuti nella notte tra Natale e Santo Stefano. Questi eventi hanno creato non solo allarme, ma anche un clima di insicurezza tra i cittadini. La prima traccia del loro operato è stata il furto di una Fiat Panda, rubata a Galatone. I due ragazzi, poco esperti nella guida, hanno perso il controllo del veicolo, che si è schiantato contro un muro, costringendoli ad abbandonare la macchina sul posto. Tuttavia, questo insuccesso non ha fermato la loro attività delittuosa.

In un secondo momento, hanno rubato un’altra utilitaria dello stesso modello e si sono diretti verso il quartiere residenziale di Santa Maria al Bagno. Qui, approfittando dell’assenza dei proprietari, hanno forzato le finestre di tre abitazioni, riuscendo a portare via diversi elettrodomestici, tra cui un casco professionale per parrucchieri. Le indagini hanno preso avvio proprio dal rinvenimento delle auto abbandonate e danneggiate, che hanno fornito agli investigatori informazioni cruciali.

Il lavoro dei Carabinieri, supportato dal NORM di Gallipoli, ha incluso l’analisi di filmati di sorveglianza e numerose perquisizioni che hanno condotto all’identificazione dei due minori. Durante le operazioni di perquisizione nelle loro abitazioni, è stato rinvenuto il casco rubato e altra refurtiva, che è stata restituita ai legittimi proprietari, segnando un importante passo nella lotta contro la criminalità.

La sinergia tra i Carabinieri e la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni ha dimostrato di essere efficace, permettendo l’arresto dei presunti responsabili. Tuttavia, è fondamentale ricordare che il procedimento è ancora nella fase preliminare e che la colpevolezza dei minori dovrà essere accertata in sede di processo, garantendo il diritto al contraddittorio.

