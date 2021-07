Salento | Frontale auto-moto, muore 53enne. Grave la moglie

Ha perso la vita nello scontro con un’auto Luigi Malerba, 53enne, di Galatina. L’uomo era in sella alla sua moto, in compagnia della moglie, quando, per cause in fase di accertamento, si è scontrato frontalmente con una Ford Focus all’incrocio tra la Provinciale 17 e la Provinciale 112, tra Nardò e Galatone. Sul posto carabinieri, 118 e polizia locale. Grave la moglie condotta con codice rosso al Fazzi di Lecce, meno gravi le ferite per l’automobilista trasportato all’ospedale di Gallipoli.