Salento, Forza Italia: a marzo congressi e nuove opportunità per iscritti

La stagione congressuale di Forza Italia si avvicina e per la provincia di Lecce si preannuncia un’importante opportunità di partecipazione per i più di duemila iscritti al partito. Paride Mazzotta, coordinatore provinciale di Forza Italia Lecce e capogruppo in Regione, ha annunciato che nel mese di marzo si svolgeranno congressi in tutti i comuni salentini, un evento che rappresenta una vera e propria festa democratica e di comunità.

Durante questi congressi, gli iscritti avranno l’opportunità di esprimere la loro voce e di partecipare attivamente alla selezione della nuova classe dirigente locale. Mazzotta ha sottolineato l’importanza di consentire agli iscritti di essere protagonisti nelle decisioni più rilevanti per il partito e per il futuro delle loro comunità.

In vista di questo evento, il coordinatore ha anche anticipato che nei prossimi giorni verrà completato l’organigramma provinciale di Forza Italia con nuove nomine e l’ingresso di volti freschi nel movimento. Questo rappresenta un momento di grande vitalità per il partito, che continua a espandere la sua influenza e a consolidare la propria presenza nel territorio salentino.

Mazzotta ha concluso affermando che queste iniziative non solo rafforzeranno il legame tra il partito e i cittadini, ma contribuiranno anche a costruire un Forza Italia sempre più forte e radicata nel Salento. Con grande attesa, gli iscritti si preparano a vivere un mese di marzo ricco di impegni e opportunità, segnando un passo significativo nella storia del partito nella provincia.

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts