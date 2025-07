Salento, weekend di fiamme: colpiti Alessano e Bosco Cardigliano

Ennesimo fine settimana di fiamme nel basso Salento, ennesimo triste scenario di campi, boschi ed ettari di macchia mediterranea ridotti in fumo e cenere.

Nelle scorse ore un vasto incendio ha colpito il Bosco di Cardigliano, un’area naturale situata tra Specchia e Ruffano. Le fiamme sono divampate intorno alle ore 11 di domenica 27 luglio. Per spegnerle si è reso necessario un massiccio impiego di forze e mezzi: sul posto sono giunti i vigili del fuoco, la protezione civile, le guardie ambientali e l’ARIF, Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali della Puglia.

A intervenire per contenere il fronte di fuoco anche un Canadair proveniente da Lamezia Terme, che ha effettuato diversi lanci. Le operazioni di spegnimento e bonifica si sono protratte per diverse ore, fino al pomeriggio inoltrato.

“Siamo di fronte a una situazione disastrosa, – ha dichiarato Davide Rizzello, Dirigente Provinciale delle Guardie Ambientali d’Italia -. Servono urgentemente più risorse, sia in termini di personale che di mezzi, per affrontare in modo efficace l’emergenza incendi che sta mettendo in ginocchio il nostro territorio.”

Sono in corso indagini da parte del Coordinamento Provinciale delle Guardie Ambientali di Lecce, in sinergia con le autorità competenti, per accertare le cause del grave rogo.

Poche ore prima, nella giornata di sabato 26, il fuoco ha avvolto località “Vigna Corte” ad Alessano. Anche in questo caso una vasta area rurale a ridosso del centro abitato è stata distrutta dalle vampe. Tempestivo l’intervento dei caschi rossi, che ha consentito di limitare e contenere i danni.

Per affrontare l’emergenza legata agli incendi boschivi lo scorso venerdì la Prefettura di Lecce ha sottoscritto un nuovo protocollo operativo che coinvolge tutte le componenti del sistema di Protezione civile.

