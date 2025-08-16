16 Agosto 2025

Salento, Ferragosto di sangue sulle strade: due morti

Gloria Roselli 16 Agosto 2025
centered image

Ferragosto di sangue sulle strade del Salento. Tre gli incidenti gravi, costati la vita a due centauri, un 23enne di Racale e un 59enne originario di Veglie. In codice rosso altri due motociclisti di 21 e 43 anni.

Quello più recente, avvenuto la notte tra il 15 e il 16 agosto, si è verificato sulla strada provinciale 254, la Spongano-Poggiardo. Coinvolte due moto, una guidata da un artigiano 21enne residente a Poggiardo, l’altra da un commerciante di 43anni di Minervino di Lecce.

Secondo una prima ricostruzione, il più giovane, che viaggiava in direzione Spongano, si sarebbe messo a centro strada per svoltare in una stradina alla sua sinistra, venendo tamponato dall’altra moto che lo precedeva, guidata dal 43enne. Quest’ultimo è stato trasportato in ambulanza in codice rosso all’ospedale “Cardinale Panico” di Tricase e successivamente trasferito al “Vito Fazzi” di Lecce, dove è attualmente ricoverato in prognosi riservata.

Il ragazzo è stato invece trasportato all’ospedale di Scorrano, non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Tricase per i rilievi del caso. I due mezzi sono stati sottoposti a sequestro penale. Richiesti esami alcolemici e tossicologici per entrambi i conducenti.

Poche ore prima, un uomo di 59 anni, Cosimo D’Agostino, ha perso la vita in un sinistro stradale sulla circonvallazione Veglie-Porto Cesareo. L’uomo, originario di Veglie e domiciliato a Salice Salentino, è morto in seguito a un violento scontro tra la sua moto e un’auto sulla quale viaggiava un 73enne di origini salentine ma residente in Francia. I rilievi sono stati affidati ai carabinieri della stazione locale. La moto è stata completamente devastata dall’impatto.

Tragedia anche sulla statale 274 che collega Gallipoli a Santa Maria di Leuca. Nel tratto tra Racale e Felline, Dennis Antonio Picci, 23enne originario di Racale, ha perso la vita a causa delle ferite riportate per una caduta.  L’uomo, alla guida di uno scooter, avrebbe urtato lo specchietto di un’auto in transito perdendo l’equilibrio e cadendo sull’asfalto: l’impatto è stato così forte da non lasciargli scampo. Intervenuti sul posto sanitari del 118, i carabinieri e vigili del fuoco.

centered image

