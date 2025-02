Salento, Fabrizio Gargiulo: un riconoscimento per meriti nella lotta alla criminalità

Il 24 gennaio scorso, il vice questore Fabrizio Gargiulo ha ricevuto un importante riconoscimento: è stato promosso al grado superiore di Primo Dirigente della Polizia di Stato per meriti acquisiti nel corso della sua carriera. La sua leadership nella Squadra Mobile di Lecce ha segnato un periodo di intensi sforzi contro la criminalità organizzata e la tratta di esseri umani, contribuendo in modo significativo alla sicurezza e alla giustizia nel territorio.

La carriera di Gargiulo è caratterizzata da una serie di incarichi di responsabilità. Prima di assumere la direzione della Squadra Mobile di Lecce, ha diretto diversi Commissariati della Questura di Bari, dimostrando una notevole capacità di gestione e strategia investigativa. Ha anche ricoperto il ruolo di direttore della sezione “omicidi” della Squadra Mobile di Bari, dove ha affinato le sue competenze nel contrasto alla criminalità. Successivamente, ha guidato la “I sezione Criminalità organizzata” e l’istituendo “SISCO”, prima di approdare a Lecce, dove ha diretto la sezione Investigativa del Servizio Centrale Operativo interprovinciale di Bari.

A Lecce, Gargiulo ha messo in pratica le sue abilità investigative, portando a termine operazioni di grande rilevanza. Tra i successi più significativi ci sono:

– **Marzo 2024**: In collaborazione con la Polizia bulgara, ha orchestrato un’operazione che ha portato all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare per 22 indagati, coinvolti in un’organizzazione criminale transnazionale dedita alla tratta di giovani donne bulgare, costrette alla prostituzione in Italia. Questa operazione ha messo in luce l’importanza della cooperazione internazionale nel contrasto alla tratta di esseri umani.

– **Settembre 2024**: Durante un’indagine condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce, ha portato all’arresto del latitante Giovanni Parlangeli, un esponente di spicco del clan mafioso Tornese – Padovano. Questo arresto ha rappresentato un colpo significativo alla criminalità organizzata nella regione.

– **Novembre 2024**: Gargiulo ha guidato le operazioni per l’esecuzione di 21 misure cautelari emesse dalla procura distrettuale, smascherando due associazioni di criminalità organizzata attive a Lecce e nella sua provincia. Questa operazione ha evidenziato l’efficacia della Squadra Mobile nel combattere le reti criminali.

Il Questore di Lecce, insieme ai Dirigenti, Funzionari e tutto il personale della Polizia di Stato e dell’Amministrazione Civile dell’Interno, ha espresso le proprie congratulazioni al dottor Gargiulo per il prestigioso riconoscimento, augurandogli buon lavoro e nuovi successi. La promozione di Gargiulo non solo celebra il suo impegno e la sua dedizione, ma rappresenta anche un incentivo per tutti gli agenti di polizia a continuare a lottare contro la criminalità, contribuendo a costruire una società più sicura per tutti.

