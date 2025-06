Salento, SOS terra arsa: estate di incendi, siccità e desertificazione

L’estate salentina, da sempre sinonimo di sole e mare cristallino, negli ultimi anni si sta trasformando in un vero e proprio incubo per il suolo. Incendi devastanti, una progressiva desertificazione e la morsa implacabile della siccità stanno mettendo a dura prova un territorio già fragile, con conseguenze drammatiche per l’agricoltura, il paesaggio e la stessa vivibilità.

Come gran parte della Puglia, anche il Salento è un’area ad alto rischio di desertificazione, con oltre la metà del territorio regionale che ne è già affetta. Secondo Vittorio De Vitis, presidente di WWF Salento dal 1987, una delle cause sarebbe intrinseca al territorio.

«Siamo una terra pianeggiante, non ci sono ostacoli all’antropizzazione; non è un caso che in provincia ci siano ben 96 comuni», ha spiegato, contattato da Antenna Sud. «Tale conformazione favorisce un’occupazione estensiva del territorio: una fitta rete di strade, case e stabilimenti che abbattono gli elementi naturali e consumano il suolo in modo inarrestabile».

A ciò si aggiungono fattori naturali, come i lunghi periodi di siccità alternati a piogge intense e concentrate, e altri di tipo antropico, tra cui l’agricoltura intensiva. Elementi che inaridiscono la terra creando un circolo vizioso difficile da spezzare.

E con loro, i mesi estivi portano anche l’escalation degli incendi, quasi sempre di origine dolosa. Il 99% dei roghi è causato dall’uomo, spesso per interessi economici, come ritorsione o semplicemente per liberarsi dalle stoppie. «Per il salentino medio “pulizia” significa bruciare il suolo per non avere intorno animali o erbacce scomode, – afferma De Vitis -. Una mentalità ormai radicata da secoli, che rende urgente e necessaria un’educazione ambientale rivolta a tutte le fasce d’età».

