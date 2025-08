Salento, un altro fine settimana di incendi devastanti

Un’emergenza senza fine, quella degli incendi che stanno devastando il territorio salentino, da Nord a Sud, in questa estate nera di cenere e fuliggine. Diverse le località colpite nelle scorse ore dai roghi: dalla Marina di San Foca a Lecce, da Lequile ad Alliste.

Nel pomeriggio di sabato 2 agosto una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Maglie, con il supporto di un’autobotte, è intervenuta a Marina di San Foca, frazione di Melendugno, in località Regina Pacis, per un incendio sviluppatosi all’interno di un canneto. Durante le operazioni di spegnimento le fiamme hanno avvolto un’autovettura, sulla quale sono attualmente in corso accertamenti per risalire all’identità del proprietario. Le operazioni dei caschi rossi sono state supportate dal personale Arif (Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali) e dai volontari della protezione civile.

Un altro incendio si è sviluppato nella mattinata di domenica 3 agosto all’interno del campo sosta Panareo, nella periferia di Lecce. Le fiamme hanno inizialmente coinvolto la zona perimetrale del campo, dove vi erano sterpaglie e alberi di ulivo affetti da Xylella, per poi propagarsi all’interno dell’area, interessando ulteriori sterpaglie e alcune automobili in stato di abbandono. Per spegnere il fuoco si è reso necessario l’intervento di due squadre di vigili del fuoco del distaccamento di Veglie e tre autobotti. Sul posto anche il personale della protezione civile, tra cui il gruppo comunale di Lecce.

Nello stesso tempo un secondo incendio è divampato a Lequile, all’interno della pineta denominata “Buia”. Le fiamme hanno interessato una vasta area boschiva. Sul luogo erano presenti una squadra Antincendio Boschivo dei vigili del fuoco, un’autobotte e un direttore delle operazioni di spegnimento.

Diversi ettari di terreno in fumo anche ad Alliste, in località “Masseria Stracca”. Durante la notte tra domenica 3 e lunedì 4 il fuoco si è insinuato facilmente tra le sterpaglie, distruggendo un gran numero di alberi di ulivo e bruciando una discarica di rifiuti incontrollata.

