Salento | Emergenza incendi: brucia macchia a Castro Marina

Ancora roghi nel Salento, dove i Vigili del fuoco sono stati a lungo impegnati per un vasto incendio a Castro Marina, sul promontorio a ridosso del mare in località “Acquaviva”, al confine sud con Marittima di Diso. Le fiamme hanno interessato una vasta area di macchia mediterranea. Il fronte del fuoco é stato arginato grazie all’intervento di un Canadair. La densa coltre di fumo e le lingue di fuoco sono state avvistate da decine di bagnanti. Non si registrano danni a case né feriti.