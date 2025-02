Salento, Donato Pentassuglia: “Situazione siccità molto delicata”

Salento – La siccità è stata per mesi argomento caldissimo al pari delle giornate estive che si sono protratte senza una goccia di poggia ben oltre la bella stagione. Non a caso gli invasi lucani hanno toccato minimi storici che hanno allarmato autorità e privati; una situazione che si ripercuote ancora oggi inevitabilmente anche sulla Puglia così come ci conferma l’assessore regionale all’Agricoltura Donato Pentassuglia. Siccità che negli ultimi mesi sembra aver lasciato alle spalle il periodo più nero, grazie anche alle abbondanti nevicate sull’appennino lucano ma la situazione resta da tenere sotto controllo.

