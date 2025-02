Salento, discarica abusiva scoperta con drone: una denuncia

Cutrofiano – Una gestione illecita di rifiuti è stata scoperta dai Carabinieri Forestali di Maglie grazie all’utilizzo di un drone. L’operazione è partita su segnalazione della Stazione Carabinieri di Cutrofiano e ha riguardato un terreno recintato lungo la strada provinciale per Corigliano d’Otranto.

Dall’alto, le immagini hanno rivelato un deposito incontrollato di rifiuti su un’area di circa 3.000 metri quadri: ammassi di materiali ferrosi, legno, alluminio e plastica, tra cui pannelli in lamiera, tubi, carrelli da supermercato, pallets, porte, finestre, componenti di arredo bagno e imballaggi.

I militari, intervenuti sul posto alla presenza del proprietario, hanno accertato l’irregolarità della gestione dei rifiuti e denunciato l’uomo, un 70enne, alla Procura della Repubblica di Brindisi per gestione non autorizzata di rifiuti speciali non pericolosi, ai sensi dell’art. 256 del Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006). L’area è stata posta sotto sequestro.

