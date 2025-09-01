Salento, diabetici in difficoltà: burocrazia lenta, sensori irreperibili

Un’odissea burocratica sta complicando la qualità della vita di diversi pazienti diabetici della provincia di Lecce, molti dei quali bambini. Al centro della vicenda ci sono i sensori per la misurazione del glucosio “Simplera Sync” dell’azienda Medtronic, strumenti essenziali per la gestione del diabete di tipo 1, divenuti irreperibili a causa di un mix di problemi di fornitura e burocrazia a carico di Asl Lecce.

Tutto è iniziato a gennaio 2025, quando la ASL locale ha finalmente reso ordinabili questi particolari strumenti, più pratici dei modelli precedenti. Ma il contratto con l’azienda fornitrice era stato stipulato solo per un quantitativo irrisorio, terminato in pochi mesi. A quel punto, nonostante le richieste dei pazienti, l’ufficio patrimonio di ASL non ha più rinnovato l’accordo con il fornitore, lasciando le farmacie distrettuali senza la possibilità di ordinare i sensori.

La situazione è precipitata a luglio. Sebbene fosse stata indetta una nuova gara d’appalto, infatti, l’ente regionale Innovapuglia, preposto alla gestione, non ha pubblicato gli atti. Dal canto suo, ASL Lecce ha giustificato la sua immobilità sostenendo di essere in attesa della necessaria documentazione, ma il problema sarebbe invece legato all’assenza di un nuovo contratto.

Ma non è tutto: la situazione di stallo si sarebbe aggravata anche a causa di mancanza di personale per le ferie estive. Un fatto che appare frustrante agli occhi dei pazienti, costretti a convivere con una patologia che – al contrario – non va mai in vacanza.

A complicare ulteriormente il quadro, ad agosto Medtronic ha segnalato una “mancanza temporanea” del prodotto. Sebbene l’azienda consigli ai pazienti di procedere con gli ordini per creare una lista d’attesa, ASL Lecce non consente di poter effettuare l’ordine per via della mancata contrattualizzazione del prodotto.

I pazienti salentini in attesa della seconda fornitura, bambini compresi, attualmente si ritrovano dunque ad attendere lo sblocco di una situazione burocratica che stanno pagando con la loro salute e che potrebbe far aumentare il numero dei pazienti con disagi.

