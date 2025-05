Salento, costruzione abusiva mimetizzata tra alberi: sequestrata

Scoperta dai Carabinieri Forestali durante l’operazione “Another Brick”. Denunciato il proprietario 54enne

In un tentativo maldestro di eludere i controlli aerei, una costruzione edilizia priva di autorizzazioni è stata ricoperta da una rete mimetica lungo la costa di San Foca, marina di Melendugno, ma l’escamotage non ha impedito l’intervento dei Carabinieri Forestali del Nucleo di Otranto, impegnati nell’operazione “Another Brick”.

Durante una delle attività congiunte di monitoraggio terrestre e aereo previste dal piano di vigilanza estivo, i militari hanno individuato un cantiere abusivo all’interno di un’area tutelata dal Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR). Gli accertamenti presso l’Ufficio Tecnico comunale hanno confermato l’assenza totale di permessi di costruire e autorizzazioni paesaggistiche.

L’immobile, già in avanzato stato di realizzazione, consisteva in un locale monovano di circa 70 metri quadri, con travi in legno, murature perimetrali e una copertura coibentata. Accanto, era in corso la realizzazione di un deposito di 5 metri quadri, ancora allo stato grezzo.

Il proprietario e committente dei lavori, un uomo di 54 anni, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Lecce. Contestate le violazioni all’articolo 44, comma 1, lettera c del DPR 380/2001 e all’articolo 181, comma 1 del D.Lgs 42/2004, per costruzione non autorizzata in zona paesaggisticamente vincolata.

Il cantiere è stato posto sotto sequestro preventivo per evitare il proseguimento dei lavori. Intanto, i controlli dei Forestali proseguono lungo le coste salentine, sia sul versante adriatico che ionico, e nel primo entroterra, in vista della stagione estiva e della crescente richiesta di immobili a uso turistico-residenziale, non sempre realizzati nel rispetto delle norme urbanistiche e paesaggistiche.

