Salento, controlli su lavoro nero, droghe e sicurezza stradale

Lavoro sommerso, sicurezza stradale e consumo di sostanze stupefacenti al centro dei controlli disposti dal comando provinciale dei carabinieri di Lecce.

Intensi gli accertamenti nei comuni di Squinzano, Trepuzzi e marina di Casalabate. In quest’area i militari della Compagnia di Campi Salentina hanno segnalato un operaio 30enne, sorpreso alla guida in evidente stato di ebbrezza. Elevate sanzioni amministrative a carico di tre soggetti trovati in possesso di sostanze stupefacenti, in particolare marijuana, cocaina e hashish: si tratta di tre uomini di 30, 33 e 37 anni. Diverse le contravvenzioni al Codice della Strada, con il sequestro amministrativo di due macchine.

Nell’ambito del contrasto al lavoro sommerso, il titolare di un panificio a marina di San Foca è stato segnalato dai carabinieri della stazione di Melendugno, congiuntamente al personale del Nil di Lecce, per il mancato aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). Nella stessa attività commerciale era impiegato anche un lavoratore extracomunitario, un 51enne albanese, senza permesso di soggiorno. L’imprenditore dovrà dunque saldare un totale di oltre 5 mila euro di ammende e più di 7.200 euro di sanzioni amministrative.

Controlli approfonditi anche in bar, chioschi e ristoranti sul versante ionico, in collaborazione con il personale Nas di Lecce. Gravi carenze igienico-sanitarie sono state riscontrate in uno steet food a Rivabella di Gallipoli, il cui titolare è stato segnalato all’Autorità giudiziaria.

Sanzioni superiori a 2 mila euro anche per il gestore di un’attività simile a Baia Verde, a causa della mancata applicazione del manuale Haccp per le procedure di autocontrollo igienico-sanitario. Per quest’ultimo, sono in corso accertamenti per verificare il possesso delle autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche.

Patente ritirata a due giovani trovati l’uno in possesso di droghe e l’altro ubriaco alla guida.

