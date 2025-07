Salento, controlli congiunti su acquascooter: infrazioni e multe

Si cerca di porre un freno alle condotte imprudenti e spericolate con gli acquascooter nel mare del Salento. Nell’ultimo fine settimana guardia costiera e guardia di finanza insieme hanno svolto una vasta operazione di pattugliamento delle acque e del litorale della provincia di Lecce. I controlli si sono concentrati in particolare lungo la costa di Gallipoli e nell’area di Porto Cesareo, tra le zone più intensamente frequentate durante la stagione estiva.

Complessivamente sono state controllate 15 moto d’acqua ed elevate 6 sanzioni amministrative a carico di chi era alla guida, per un totale di 3.650 euro. Le multe sono scattate per una serie di infrazioni riscontrate dai militari: condotta senza patente, mancato rispetto delle distanze di sicurezza e navigazione ad di fuori degli orari consentiti.

In tutto sono stati impiegati tre battelli di servizio operativo e tre motovedette, per un totale di 18 uomini della guardia di finanza, e 9 uomini e quattro tra battelli e motovedette della guardia costiera.

L’attività congiunta delle forze di Polizia, finalizzata alla tutela e alla sicurezza dei bagnanti e della navigazione, si è concentrata su un fenomeno che continua a destare particolare allarme sociale: quello della pericolosità delle moto d’acqua, se utilizzate in modo scorretto o in condizioni non adatte.

Di fondamentale importanza resta il rispetto dei limiti e delle regole imposti dalle ordinanze in vigore: la condotta di acquascooter, mezzi particolarmente potenti e veloci, richiede infatti prudenza e consapevolezza da parte dei conducenti.

I controlli ad opera delle fiamme gialle e della guardia costiera proseguiranno per l’intera stagione estiva, al fine di prevenire e reprimere fenomeni di illegalità e uso improprio di questi veicoli.

