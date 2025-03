Salento, controlli a tappeto dei Carabinieri: arresti, denunce e multe

Nella serata di mercoledì 26 marzo, i Carabinieri della Compagnia di Campi Salentina, con il supporto del Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL) e del Nucleo Antisofisticazione e Sanità (NAS), hanno condotto una vasta operazione di controllo sul territorio, finalizzata alla sicurezza e alla legalità. L’attività si inserisce in una strategia voluta dal Comando Provinciale di Lecce e destinata a intensificarsi nelle prossime settimane in tutta la provincia.

Arresti e denunce

Durante l’operazione è stata eseguita un’ordinanza di detenzione domiciliare nei confronti di un 37enne, già noto alle forze dell’ordine, condannato a un anno e due mesi di reclusione per reati commessi in zona. Un altro uomo, di 58 anni, è stato denunciato per tentato furto ai danni di un distributore automatico di bevande.

Guida in stato di ebbrezza e sicurezza stradale

Controlli anche su strada: due conducenti, di 61 e 50 anni, sono stati sorpresi alla guida in stato di ebbrezza, con tassi alcolemici di 1,42 e 0,94 g/l. Nel corso della serata, i militari hanno ispezionato 51 veicoli e controllato 112 persone (35 sottoposte a misure restrittive), elevando 15 contravvenzioni, ritirando 8 patenti e sequestrando 3 auto.

Sicurezza sul lavoro

Un controllo in un esercizio commerciale ha portato a sanzioni penali per la mancata redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e violazioni delle norme igienico-sanitarie. Un intervento che sottolinea l’importanza di ambienti di lavoro sicuri e conformi alle normative.

Le autorità continueranno a monitorare il territorio, con un’azione congiunta tra forze dell’ordine e istituzioni locali, a tutela della sicurezza e della legalità.

