Nel sud del Salento c’è un paese che, per contrastare lo spopolamento, ha indetto un bando per aiutare coloro che acquisteranno una casa in paese. Il paese è Presicce-Acquarica, in provincia di Lecce, ed offre 30.000 a chi decide di acquistare un’abitazione e trasferirsi. Il comune di Presicce-Acquarica ha indetto un bando “Benvenuti a Presicce Acquarica” con l’intento di ripopolare il borgo. Se volete cambiare vita e trasferirvi in un paese dove la vita scorre con lentezza, potrete approfittare dell’iniziativa e ricevere 30.000 euro per acquistare un’abitazione.

Gli interessati dovranno acquistare un’abitazione a Presicce o Acquarica e farne la residenza principale in modo tale che il comune possa contribuire a finanziare, con un massimo di 30mila euro, l’acquisto dell’immobile. Nel paese circa il 30% delle abitazioni è disponibile per essere acquistato.Presicce e Acquarica del Capo sono tecnicamente due borghi salentini, fusi in un solo paese nel 2019. Il numero di abitanti del comune è di 10.500 residenti. Il budget a disposizione dell’iniziativa è di 150mila euro replicabili nei vari anni se dovesse avere successo.