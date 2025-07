Salento, pugno duro dei carabinieri: arresti, sequestri e sanzioni

Arresti, sequestri e raffica di sanzioni: proseguono senza sosta i controlli straordinari dei carabinieri del Comando provinciale di Lecce. Nelle scorse ore le ispezioni sono state intensificate nella zona di Maglie, Gallipoli e Tricase, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza nelle aree ad alta presenza turistica e contrastare fenomeni di illegalità: dal lavoro irregolare allo spaccio di sostanze stupefacenti, fino alle violazioni al Codice della Strada.

A Otranto è stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari un giovane del posto, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio. L’uomo è stato trovato in possesso di 200 grammi di marijuana e 86 grammi di hashish, oltre a un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi.

Sempre qui, i carabinieri hanno rinvenuto un impianto abusivo di videosorveglianza in un ristorante sul lungomare, mentre uno stabilimento balneare nei pressi dei Laghi Alimini è stato segnalato per la presenza di un lavoratore senza contratto, mancata sorveglianza sanitaria e documento di valutazione dei rischi non aggiornato. Sanzionate entrambe le attività commerciali, per un totale, rispettivamente, di circa 8 mila e 18 mila euro.

Nel basso Salento, un uomo di Presicce-Acquarica affidato in prova ai servizi sociali è stato arrestato a causa di ripetute violazioni delle prescrizioni. È stato, inoltre, denunciato un 26enne agli arresti domiciliari, risultato assente al momento del controllo.

Le perquisizioni sono poi proseguite a Corsano, dove un 34enne è stato denunciato poiché trovato in possesso di 35 grammi di eroina, 4 grammi di cocaina e un bilancino di precisione. Altri due bilancini, insieme a 15 grammi di marijuana, sono stati invece sequestrati a un 18enne di Gagliano del Capo.

Controlli serrati anche in località Baia Verde a Gallipoli, effettuati dai militari con l’ausilio delle unità cinofile. Un giovane è stato denunciato per guida in stato di ebrezza, mentre altre sei persone sono state segnalate alla Prefettura di Lecce per uso personale di sostanze stupefacenti.

