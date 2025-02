Salento, carabinieri arrestano finto maresciallo: scoperte tre truffe ai danni di anziani

I Carabinieri del NORM della Compagnia di Campi Salentina, in collaborazione con i colleghi della Stazione di Salice Salentino, hanno messo a segno un importante arresto nel tardo pomeriggio di ieri, smascherando un truffatore seriale che prendeva di mira persone anziane.

L’arresto in flagranza di reato

L’uomo, un 56enne originario della Campania e disoccupato, è stato arrestato in flagranza di reato per truffa ai danni di una pensionata di 79 anni, residente a Salice Salentino. Il truffatore si era presentato come un maresciallo dei Carabinieri, contattando telefonicamente la donna e informandola di un presunto incidente stradale in cui sarebbe stata coinvolta la figlia. Con abili raggiri, l’uomo è riuscito a convincere la vittima a consegnargli 4.000 euro in contanti per evitare conseguenze legali.

L’immediata segnalazione ai Carabinieri da parte di alcuni cittadini ha permesso l’intervento tempestivo di una pattuglia, che ha bloccato il truffatore mentre tentava di allontanarsi. Addosso all’uomo è stata trovata l’intera somma sottratta alla vittima.

Scoperte altre due truffe

Le indagini non si sono fermate e hanno portato alla scoperta di ulteriori episodi criminali. I Carabinieri hanno perquisito un B&B a Lecce, dove il sospettato alloggiava, trovando 2.100 euro in contanti, provento di una seconda truffa commessa il 17 febbraio a Soleto (LE).

Non solo denaro: durante la perquisizione, gli agenti hanno rinvenuto anche gioielli in oro, risultati rubati a un’altra anziana, vittima di un’ulteriore truffa avvenuta la mattina del 17 febbraio a Lizzanello (LE). Tutti i beni sottratti sono stati prontamente restituiti ai legittimi proprietari, un gesto che rappresenta non solo un atto di giustizia, ma anche un segnale di vicinanza alle vittime di questi raggiri.

L’impegno dell’Arma e l’invito alla vigilanza

L’arresto del truffatore è frutto della determinazione dei Carabinieri e della Procura della Repubblica di Lecce nel contrastare i reati ai danni delle fasce più deboli della popolazione. Gli investigatori sottolineano l’importanza della collaborazione dei cittadini nel segnalare comportamenti sospetti, affinché truffatori senza scrupoli non abbiano modo di agire indisturbati.

L’uomo, dopo le formalità di rito, è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Borgo San Nicola, su disposizione del PM di turno della Procura di Lecce.

I Carabinieri invitano tutti a informarsi su come riconoscere e prevenire le truffe, specialmente quelle che prendono di mira gli anziani. Per consigli e suggerimenti, è possibile consultare la guida dell’Arma al seguente link: Consigli contro le truffe.

Va ricordato che il procedimento si trova ancora nella fase preliminare e che l’eventuale colpevolezza dell’indagato dovrà essere accertata in sede di processo.

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts