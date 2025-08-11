Salento, caos regionali: candidati accendono i motori senza candidato presidente

Tra candidature incerte e coalizioni in cerca di equilibrio, la corsa alle urne si scalda per i consiglieri. Ed il candidato presidente del centrodestra? Si parla con incertezza. Dove è finita l’ipotesi D’Attis?
Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud.
