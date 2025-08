Salento, camionista truffatore arrestato: decine di colpi in sei anni

L’uomo dovrà scontare sei anni di reclusione per reati commessi tra il 2018 e il 2024 in diverse regioni italiane

I carabinieri di Lecce hanno arrestato un camionista di 64 anni, originario di Santa Cesarea Terme, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trieste. L’uomo dovrà scontare sei anni di reclusione per un cumulo di pene relative a numerosi episodi di truffa e appropriazione indebita, commessi tra il 2018 e il 2024 in diverse regioni italiane.

Al centro delle indagini un collaudato schema di raggiro: il camionista si presentava come autotrasportatore affidabile attraverso le borse carichi, piattaforme digitali usate da spedizionieri e trasportatori per organizzare i viaggi merci. Una volta ottenuto l’incarico, caricava merce di valore su mezzi pesanti e faceva perdere le proprie tracce.

Tra i casi più eclatanti, quello accertato a Trieste: lo scorso maggio l’uomo è stato condannato a un anno di carcere per essersi appropriato di circa tre tonnellate di alluminio, prelevate nell’area portuale della città e mai giunte a destinazione. In quell’occasione, si era presentato spacciandosi per un dipendente della ditta incaricata del trasporto e, una volta caricato il materiale, era scomparso insieme ai suoi complici.

Le truffe accertate sono numerose: un carico di tubazioni in ferro da 20mila euro mai giunto dalla provincia di Cuneo in Toscana; un carico di acciaio da quasi 70mila euro scomparso lungo la tratta Torino–Valle d’Aosta; infine, una spedizione tessile da 40mila euro affidata da un’azienda milanese e destinata alla Francia, mai consegnata.

L’arresto chiude un’indagine che ha coinvolto più procure e numerose forze dell’ordine, portando finalmente all’identificazione e alla cattura del finto trasportatore, ora recluso in carcere per scontare la pena definitiva.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author