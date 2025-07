Salento, caldo record per l’anticiclone africano “Cammello”

Il Salento apre le porte al caldo africano: sono giorni di clima rovente e temperature altissime per via della presenza dell’anticiclone “Cammello” proveniente dall’Africa, che in queste ore sta transitando sull’Italia meridionale, convogliando una massa di aria calda e secca direttamente dal deserto del Sahara.

Il mix di temperature elevate e alti tassi di umidità sta mettendo a dura prova turisti e residenti, rendendo le attività all’aperto quasi impossibili nelle ore centrali della giornata. Le spiagge stanno registrando un calo di presenze nella fascia oraria da bollino rosso: in tanti preferiscono rifugiarsi in luoghi climatizzati o approfittare delle prime ore del mattino e del tardo pomeriggio per godere del mare.

Secondo le previsioni degli esperti, la morsa dell’anticiclone africano, iniziata durante il fine settimana, dovrebbe durare almeno fino a giovedì, per poi iniziare ad allentarsi, seppur lentamente, nelle giornate successive. In alcune zone del Leccese si potrebbe arrivare nelle prossime ore a toccare i 44 gradi, 43 a Lecce città. Ma la temperatura percepita potrebbe essere ancora superiore, a causa del vento e dell’umidità.

La lunga estate del 2025 ha già visto un giugno tra i più caldi di sempre in Italia, con incrementi da record sulla Puglia. Il Salento, seppur terra di sole, sta affrontando una delle estati più torride della sua storia recente.

Le autorità continuano a raccomandare la massima cautela, invitando la popolazione a idratarsi abbondantemente, evitare l’esposizione al sole nelle ore più calde e prestare la massima attenzione a persone anziane e bambini.

