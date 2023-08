Salento: Cadavere di un uomo trovato in casolare abbandonato

Nella mattinata di giovedì 31 agosto, il cadavere di un uomo, ancora da identificare, è stato trovato in un piccolo casolare di legno abbandonato nelle campagne di Novoli, al confine con Carmiano, in provincia di Lecce. Sono intervenuti i Carabinieri e Vigili del Fuoco. Gianni Erroi, sindaco di Carmiano, ha scritto su Facebook che è possibile si tratti di un uomo del posto di cui non si hanno più notizie da una settimana dopo che si è allontanato lasciando a casa i documenti d’identità e il cellulare. Sul cadavere non ci sarebbero segni di violenza.

