Salento, brutale pestaggio in discoteca: aggredito per una foto

Una serata tra amici in una discoteca del basso Salento si è trasformata in una notte da dimenticare per un giovane brutalmente aggredito e picchiato da un gruppo di circa 20 persone, a seguito di una discussione sorta per futili motivi. Il fatto risale allo scorso 22 agosto, intorno alle 5 del mattino. A ricostruire la vicenda nei dettagli è stata la stessa vittima, che ha deciso di sporgere denuncia ai carabinieri.

Il giovane si era avvicinato al tavolo di alcuni compaesani per salutarli, quando un soggetto sconosciuto, lo avrebbe spinto intimandogli in dialetto di spostarsi perché lui e i suoi amici dovevano scattare una foto di gruppo. A quel punto, la vittima ha raccontato di aver ribattuto invitando lo sconosciuto a rivolgersi più educatamente. Ma l’aggressore avrebbe reagito avvicinandosi minacciosamente al volto del giovane e dicendogli senza mezzi termini: “Vedi che non ti conviene metterti contro di me”.

Da lì, la situazione sarebbe degenerata in pochi istanti: ne sarebbe nata una discussione dai toni accesi, durante la quale il malcapitato avrebbe schivato un primo pugno, per poi essere accerchiato da un gruppo di altre persone. A colpire il ragazzo una raffica di calcagnate, pugni, schiaffi e gomitate, tra cui un calcio violento al volto sferrato da un soggetto dalla corporatura robusta, come ha riferito ai militari lo stesso malcapitato.

Un conoscente si sarebbe poi avvicinato per aiutarlo ad allontanarsi dagli aggressori, ma proprio in quel momento sarebbe arrivata una gomitata al gomito così forte da togliergli la sensibilità per diverso tempo. Solo l’intervento del personale di sicurezza è riuscito a porre fine all’accerchiamento, allontanando il gruppo dal locale.

Dopo aver provato a riposare per qualche ora il giovane è stato costretto dai forti dolori a recarsi al pronto soccorso dell’ospedale di Scorrano, dove gli è stato diagnosticato un “trauma cranico con rottura del pavimento dell’orbita”, con una prognosi di un mese. Da una successiva visita al nosocomio di Tricase sarebbero poi emerse anche diverse fratture al volto. I carabinieri sono all’opera per individuare i presunti responsabili.

