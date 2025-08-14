Salento, blitz antisegnaposto e anti abusivismo: spiagge liberate e sicure per Ferragosto

Alla vigilia di Ferragosto, le spiagge salentine si presentano più libere e sicure grazie a un’operazione ad “alto impatto” messa in campo dai Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce, in coordinamento con la Prefettura. Un intervento mirato a liberare porzioni di arenile occupate abusivamente e a fermare il commercio irregolare di articoli da spiaggia.

L’operazione ha visto il 6° Nucleo Elicotteri di Bari Palese sorvolare la costa per monitorare i movimenti, mentre a terra le pattuglie dell’Arma – affiancate dall’11° Reggimento “Puglia”, dalla Capitaneria di Porto e dalle Polizie Locali – hanno presidiato lidi, spiagge libere e accessi al mare.

Due le azioni principali: rimozione di 57 ombrelloni “segnaposto”, lasciati incustoditi per ore per occupare illegalmente tratti di spiaggia pubblica, e smantellamento di 12 bancarelle abusive, con sequestro di oltre 32.000 articoli – tra gonfiabili, giocattoli, abbigliamento e ombrelloni – per un valore stimato di 45.000 euro. Gran parte della merce era priva di marcatura CE, con rischi per la sicurezza dei bagnanti.

L’intervento ha restituito circa 400 metri quadrati di arenile alla fruizione pubblica. «L’arenile è patrimonio collettivo – ribadiscono i Carabinieri – e ogni metro restituito è un diritto in più per cittadini e turisti. I segnaposto rappresentano un’occupazione abusiva inaccettabile».

I controlli proseguiranno per tutta la stagione estiva, per garantire legalità, sicurezza e pari accesso alle spiagge del Salento, anche oltre le giornate clou di Ferragosto.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts