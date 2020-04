Salento | Bimbo ferito dal cane. Secondo episodio in poche ore

Condividi

A neppure 24 ore di distanza dalla tragedia che si è consumata nel capo di Leuca, dove un bambino di 9 mesi è morto azzannato dal cane di famiglia, un altro bambino è rimasto ferito dal cane dello zio durante il pranzo di Pasqua.

E' successo a San Cesario di Lecce, la vittima è un bambino di 3 anni morso da un cane meticcio in circostanze ancora poco chiare. Sono stati i genitori a soccorrerlo e ad accompagnarlo presso l'ospedale Vito Fazzi di Lecce. I sanitari gli hanno medicato una ferita provocata dall'animale all'altezza dell'arcata sopraccigliare. Il quadro clinico è sotto controllo, non è in pericolo di vita, ma i medici hanno preferito ricoverarlo. Su quanto accaduto indagano i Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Lecce insieme ai colleghi della locale stazione.