Salento, diabete e assistenza scolastica: la storia di un bimbo di 6 anni

Riccardo ha 6 anni e come altre decine di migliaia di bambini in Italia è affetto da Diabete di tipo 1, una malattia cronica perlopiù invisibile, sulla quale si fa ancora troppa confusione. In base ai valori della sua glicemia, a volte troppo alti, altre pericolosamente bassi, la sua vita dipende dallo zucchero e da una pompa di insulina attaccata al suo corpo.

Per poter gestire tutto questo, fino a quando non sarà autosufficiente, Riccardo ha bisogno di assistenza continua, non solo a casa ma anche a scuola. Ma è proprio qui che iniziano i problemi.

Da quando è iniziata la scuola elementare i suoi genitori lottano per avere un assistente che durante l’orario scolastico possa dedicarsi esclusivamente al loro bambino: una possibilità che, tuttavia, la scuola avrebbe negato loro.

A questo punto Enrico e sua moglie, nel panico totale, si sono rimboccati le maniche e hanno chiesto aiuto alla Asl locale, che li ha indirizzati verso l’Ambito Territoriale Sociale di Gagliano de Capo, riuscendo così a giungere ad una soluzione buona, ma non ancora ottimale.

