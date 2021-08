Salento | Banditi scatenati: 3 rapine in 3 province

Tre rapine in un’ora a cavallo di tre province. Coppia di banditi scatenata, ieri sera, tra Nardò, Manduria ed Erchie dove, per altro, il colpo ad un tabacchino ha fruttato un malloppo da 10mila euro. I furfanti hanno agito a bordo di una Mercedes rubata poche ore prima a Francavilla Fontana, e poi ritrovata incendiata nelle campagne di Nardò.

Cronologicamente, la prima rapina è stata messa a segna alla stazione di servizio Q8 sulla strada provinciale per Torre Lapillo, in località Boncore.

Qui, i banditi, armati di fucile a canne mozze, hanno portato via l’incasso, circa 1500 euro, per poi fuggire lungo la costa in direzione Torre Colimena, agro di Manduria. Ed ecco il secondo colpo: al Bar Arturo, dove, anche grazie alla reazione della proprietaria, pronta a strappare il passamontagna ad uno dei rapinatori, la banda è fuggita via con pochi spicci.

Mentre i carabinieri cercavano la misteriosa Mercedes, i furfanti avevano già varcato il confine della provincia di Brindisi per il terzo e ultimo colpo. Ovvero, i 10mila euro di incasso portati via dal registratore di cassa della tabaccheria Piccoli Pensieri di via Roma, ad Erchie.

La Mercedes utilizzata dai criminali è stata poi ritrovata bruciata nelle campagne di Nardò dai carabinieri, ora a caccia della banda capace, in appena un’ora, di mettere a segno tre rapine in tre province diverse.