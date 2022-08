SALENTO – È un’estate con luci e ombre per il comparto balneare del Salento, se da un lato è ritornata in modo importante la presenza di stranieri dall’altro ci sono meno italiani, che preferiscono mete più vicine ed economiche come la Grecia, inoltre anche i consumi in spiaggia sono diminuiti. E in vista delle prossime elezioni politiche quello che i balneari sperano è che il prossimo governo finalmente intervenga sull’annosa questione della riforma di questo comparto.