Salento, auto sbanda e si schianta contro muro: morta una donna

Tragedia nella mattinata di martedì 29 luglio sulla provinciale che collega Calimera a Martano, nel Leccese. Elisabetta Gemma, 77enne residente a Calimera, ha perso la vita in un incidente stradale le cui cause sono ancora al vaglio dei carabinieri.

Secondo una prima ricostruzione, la pensionata si trovava alla guida della sua Fiat Punto quando, percorrendo una traversa secondaria della provinciale, avrebbe perso il controllo del veicolo. L’auto sarebbe prima finita contro alcune transenne poste a delimitazione di un’area di cantiere, per poi finire in una grossa buca realizzata per lavori stradali in corso.

Dopo l’impatto, la vettura ha terminato la corsa contro un muro. Sono stati presumibilmente alcuni operai presenti sul posto ad allertare i soccorsi. L’intervento del personale del 118 si è rivelato purtroppo inutile: i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della stazione di Calimera, ai quali sono affidati i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Presenti anche gli ispettori dello Spesal, per verificare eventuali responsabilità legate alla presenza del cantiere.

