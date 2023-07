Salento: Auto contro palo, due ragazzi gravi in ospedale

Un 18enne di Alliste e un 20enne di Racale sono rimasti gravemente feriti in un incidente stradale avvenuto nella notte di venerdì 7 luglio sulla strada che collega Torre San Giovanni (Marina di Ugento) ad Alliste, in Salento. Per cause ancora da accertare, i due hanno perso il controllo dell’auto su cui viaggiavano andando a schiantarsi contro un palo: trasportati in codice rosso in ospedale, non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto i Vigilo del Fuoco, sanitari del 118 e la Polizia per gli accertamenti.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp