Salento, Aro 9 verso la tariffazione puntuale sui rifiuti

Novità in arrivo sul fronte tassa sui rifiuti per i comuni appartenenti ad Aro Lecce 9, l’ambito di raccolta ottimale che comprende Casarano, Specchia, Miggiano, Montesano Salentino, Matino, Ruffano e Parabita. Aro 9 ha infatti presentato un progetto per costruire un percorso che conduca, entro la fine del 2025 alla Tarip, la tariffazione puntuale sui rifiuti.

Il sistema consiste nel tenere conto della quantità di rifiuti indifferenziati prodotti da ciascun utente, con l’obiettivo di premiare i comportamenti virtuosi e incentivare la riduzione dei rifiuti e l’aumento della raccolta differenziata. In altre parole, chi produce meno spazzatura, meno paga, e viceversa.

Se ammesso, il progetto sarà finanziato con i fondi del Pnrr, e farà della Tarip la base di calcolo per i prossimi anni.

Nel frattempo, De Nuzzo si ritiene soddisfatto dei risultati raggiunti fino a questo punto da Aro 9, con una soglia di raccolta differenziata giunta, dopo anni di lavoro, oltre il 70%. Ma, attraverso le pagine social ufficiali del Comune avverte che la strada verso la Tarip sarà tutta in salita.

«Non è affatto semplice, – si legge -, immaginare un sistema di calcolo della Tari che permetta di “misurare” le quantità di rifiuti differenziati prodotti da ogni cittadino, senza prima creare un sistema in grado di far dialogare tra loro banca dati anagrafe, tributi, urbanistica ecc. Si sta lavorando per far sì che Aro 9 possa essere tra i primi in Puglia ad attivare una tariffazione equa che premia i cittadini virtuosi».

