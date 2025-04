Salento, appalti truccati: Riesame conferma l’impianto accusatorio

Il Tribunale del Riesame di Lecce riconosce la solidità dell’indagine su un presunto sistema di corruzione e gare pilotate nel Salento. Confermata la custodia cautelare in carcere per l’imprenditore Marco Castrignanò, ritenuto al centro del meccanismo di appalti e favori. Misure interdittive per altri tre indagati. Restano ai domiciliari i sindaci di Maglie e Sanarica, mentre la Procura rilancia sull’accusa di associazione per delinquere.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts