CASTRIGNANO DEL CAPO – A distanza di poco piu di 24 ore un altro sbarco è stato registrato in Salento. In 60, tutti uomini e con bambini a bordo, sono stati intercettati dalla Guardia di Finanza nelle acque di Santa Maria di Leuca, marina di Castrignano del Capo, e condotti al porto. Ad attenderli c’erano i volontari della Croce Rossa Italiana, un consigliere Comunale per provvedere ad eventuali richieste e i Carabinieri.

Seguiranno aggiornamenti