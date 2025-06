Salento, allerta incendi boschivi: obblighi, divieti e regole da seguire

Dal 15 giugno fino al 15 settembre è stato dichiarato per la Regione Puglia lo stato di grave pericolosità per incendi boschivi, con l’attivazione delle strutture operative del servizio AIB, Anti incendio boschivo.

Il provvedimento impone divieti e obblighi tassativi per enti pubblici e cittadini privati. Per tutto il periodo è vietato accendere fuochi o usare apparecchiature che producano faville o fiamme libere; gettare per terra sigarette o compiere gesti che possano innescare incendi; eseguire attività pirotecniche, come accendere fuochi d’artificio; transitare o sostare con veicoli a motore su strade non asfaltate in aree boschive.

Stop anche anche all’accensione di fuochi nei confini dei propri terreni e campagne per smaltire le sterpaglie.

I trasgressori saranno puniti con sanzioni da 1.032€ fino ad un massimo di 10.329€. Quanto agli obblighi, sia i soggetti pubblici che i privati dovranno ripulire banchine, cunette e scarpate da erba secca, rovi, rifiuti e materiale infiammabile, ed effettuare potature regolari per agevolare il passaggio dei mezzi antincendio.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author