Salento, allarme per odore di gas in un raggio di sette chilometri

Allarme nel pomeriggio di giovedì 24 luglio a Torre Lapillo, località costiera del comune di Porto Cesareo, in provincia di Lecce, dove un intenso odore di gas è stato avvertito in un’area estesa per circa sette chilometri, coinvolgendo sia la zona litoranea che l’entroterra.

Numerose segnalazioni sono arrivate al centralino del comando provinciale dei vigili del fuoco di Lecce, che hanno immediatamente avviato controlli capillari per individuare una possibile perdita di gas. Le verifiche si stanno concentrando in particolare nei pressi della condotta principale che attraversa il confine tra il comune di Avetrana, in provincia di Taranto, e la zona di Boncore, frazione del comune di Nardò.

Sul posto sono presenti anche i carabinieri, impegnati nei rilievi e nella messa in sicurezza dell’area. Al momento non si segnalano evacuazioni o situazioni di pericolo imminente, ma le operazioni di controllo proseguiranno fino all’individuazione della causa dell’odore. La popolazione è stata invitata alla prudenza.

