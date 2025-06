Salento, aggredisce tre medici al pronto soccorso: arrestato

Violenza all’ospedale Santa Caterina Novella di Galatina: l’uomo, irregolare sul territorio, ha colpito calci e pugni i sanitari

Un’altra notte di paura per il personale sanitario salentino, ancora una volta costretto a fronteggiare non solo l’emergenza, ma anche la violenza. È finito in arresto un uomo di 35 anni, originario del Ciad, senza fissa dimora e irregolare sul territorio italiano, ritenuto responsabile di una brutale aggressione avvenuta a Nardò e proseguita all’interno del Pronto Soccorso di Galatina.

Tutto ha avuto inizio in una delle principali piazze del centro neretino, dove un equipaggio del 118 è stato inviato in seguito a una segnalazione su un uomo in evidente stato di alterazione psicofisica, presumibilmente dovuto all’assunzione di alcol. All’arrivo dei soccorritori, l’uomo stava colpendo con calci e pugni un furgone appartenente a una ditta di operai. Nonostante le difficoltà, i sanitari sono riusciti a immobilizzarlo e a trasportarlo a bordo dell’ambulanza verso l’ospedale “Santa Caterina Novella” di Galatina.

Ma è proprio durante il tragitto che si è scatenata la furia: secondo la ricostruzione fornita dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Gallipoli, l’uomo ha colpito con calci e pugni i tre operatori sanitari presenti nel mezzo di soccorso, che hanno riportato lesioni non gravi ma tali da richiedere a loro volta cure mediche. Non solo aggressioni fisiche, ma anche minacce e umiliazioni verbali, culminate in sputi all’indirizzo dei soccorritori.

Il comportamento violento è proseguito anche all’interno del Pronto Soccorso, rendendo necessario l’intervento dei militari dell’Arma. Al termine di una rapida attività investigativa e in stretto raccordo con il personale medico, il 35enne è stato tratto in arresto con le accuse di lesioni personali aggravate, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento.

Su disposizione del pubblico ministero di turno della Procura della Repubblica di Lecce, l’uomo è stato condotto presso la casa circondariale del capoluogo salentino.

L’episodio rilancia l’allarme già più volte sollevato dagli operatori sanitari sul tema della sicurezza nei contesti di emergenza, troppo spesso trasformati in teatri di violenza gratuita. Un’emergenza nell’emergenza, che lascia ferite non solo fisiche ma anche morali in chi ogni giorno si mette al servizio della comunità.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts