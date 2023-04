Salento: Accoltella la moglie all’addome, arrestato

Nella serata di venerdì 28 aprile, una donna di 41 anni di Melissano (Lecce) è stata portata in ospedale, a Casarano, dopo essere stata ferita con un coltello all’addome. I Carabinieri, che stanno svolgendo le indagini, hanno fermato e arrestato il marito, 49 anni, ora ai domiciliari nella casa dei genitori. La donna è stata ricoverata e sottoposta a intervento chirurgico all’intestino: è in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita.

