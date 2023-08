Salento: 72enne muore travolto da treno, indagano Carabinieri

Antonio Bitonti, 72 anni, noto come ‘Uccio show’ per le sue partecipazioni artistiche a numerosi programmi televisivi, è morto nella mattinata di lunedì 21 agosto in provincia di Lecce, travolto da un treno. I Carabinieri indagano per capire se si tratti di un gesto volontario o di un incidente. L’uomo è stato trovato sui binari delle ferrovie sud-est, a Montesano Salentino, paese di cui era originario e in cui viveva. Era ferito gravemente quando è stato soccorso e trasportato in ospedale, dove poi è deceduto.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp