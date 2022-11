Condividi su...

LECCE – Animati dall’amore per la propria terra, uno gruppo di 110 studenti dai 14 ai 18 anni dell’Istituto Galilei-Costa-Scarambone di Lecce, tra cui anche alcuni corsisti della WeDo Academy, hanno dato vita a Salentia, una start up che mette al centro l’intelligenza artificiale e le nuove tecnologie per rilanciare questo territorio e promuovere la vocazione turistica ed economica delle province di Lecce, Brindisi e Taranto, e far sì che il Salento possa così offrire opportunità, lavoro e crescita a giovani che desiderano restare o tornare in questa terra.

