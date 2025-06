Saldi estivi in Basilicata: annunciate le date

È già tempo di acquisti con la bella stagione appena giunta. I saldi estivi partiranno in Basilicata il 5 luglio e andranno avanti fino al 2 settembre con divieto delle vendite promozionali 30 giorni prima della data inizio saldi.

Di seguito alcuni alcuni utili consigli di Confcommercio a chi vorrà approfittare degli sconti

Confcommercio ricorda innanzitutto l’obbligo dei rivenditori ad accettare le carte di credito per i pagamenti. Vanno anzi favoriti i pagamenti cashless e non si può proporre, come unica modalità, quella del pagamento in contanti. Purtroppo il cambio del capo non è un obbligo, da parte del commerciante: è a sua discrezione, consentire di cambiarlo o meno. Fanno eccezione i capi danneggiati o non conformi (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, Codice del Consumo), che fanno scattare l’obbligo della riparazione, della sostituzione o, in ultima analisi, della restituzione del prezzo pagato. Tutto questo, purché il capo danneggiato in questione venga riportato indietro entro due mesi dalla data di acquisto. Un aspetto a cui bisogna prestare attenzione è il cartellino. Il negoziante è obbligato a indicare: prezzo di partenza, percentuale di sconto, prezzo finale. Ecco perché conviene sempre verificare i prezzi di ciò che ci interessa acquistare prima dell’inizio dei saldi, così da valutare l’effettiva convenienza della spesa di quel determinato articolo.

