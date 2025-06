Saldi estivi in arrivo: come difendersi da sconti falsi e pratiche scorrette

L’ADUC, Associazione Diritti Utenti e Consumatori, ricorda alcuni diritti fondamentali di chi acquista

Dal 4 luglio prenderà il via ufficialmente la stagione dei saldi estivi 2025. Nonostante le promozioni e gli sconti siano ormai presenti tutto l’anno, con offerte simili a quelle del cosiddetto black friday, le vendite di fine stagione restano un appuntamento atteso e regolato dalle istituzioni regionali.

Nei giorni che precedono l’inizio ufficiale, molti esercizi commerciali pubblicizzano offerte definite “pre-saldi”, con l’obiettivo di attirare l’attenzione dei consumatori utilizzando la parola “saldi”. È in questi momenti che è bene prestare particolare attenzione.

Una delle pratiche scorrette più comuni riguarda l’alterazione dei prezzi: spesso il prezzo di partenza indicato accanto allo sconto non corrisponde a quello reale precedente. Per evitare brutte sorprese, è consigliabile monitorare in anticipo i prezzi dei prodotti d’interesse, sia nei negozi fisici sia online, e confrontarli con quelli applicati dal 4 luglio. In caso di irregolarità, è possibile segnalarle alla Polizia Locale.

Un altro comportamento frequente è quello che prevede l’esposizione di un capo scontato per attrarre il cliente, per poi dichiararne l’indisponibilità nella taglia richiesta e proporre in alternativa articoli non in saldo. Studi di settore evidenziano come, una volta entrato in negozio, il consumatore sia più propenso ad acquistare comunque, anche contro le sue intenzioni iniziali.

In occasione dei saldi, l’ADUC, Associazione Diritti Utenti e Consumatori, ricorda alcuni diritti fondamentali di chi acquista:

Per gli acquisti online e a distanza : è previsto il diritto di recesso entro 14 giorni, con rimborso del prodotto. Il commerciante può decidere di offrire tale possibilità anche per gli acquisti in negozio, ma non è obbligato. Le eventuali spese di spedizione restano a carico dell’acquirente.

: è previsto il diritto di recesso entro 14 giorni, con rimborso del prodotto. Il commerciante può decidere di offrire tale possibilità anche per gli acquisti in negozio, ma non è obbligato. Le eventuali spese di spedizione restano a carico dell’acquirente. Per tutti gli acquisti, anche in presenza: è valida una garanzia legale di due anni per merce difettosa o non conforme. Tale garanzia è pienamente attivabile entro un anno dall’acquisto, e prevede la possibilità di ottenere la riparazione, la sostituzione o il rimborso, con tutte le spese a carico del venditore, comprese quelle di trasporto.

Infine, prima di procedere con l’acquisto è bene riflettere sulla reale necessità del prodotto. Anche se l’offerta è apparentemente conveniente, vanno considerati anche gli eventuali costi di smaltimento, soprattutto per articoli ingombranti o non riciclabili.

Fare acquisti consapevoli significa non solo approfittare delle promozioni, ma anche tutelarsi da comportamenti scorretti e contribuire a un consumo più etico e responsabile.

