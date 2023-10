Salario minimo: Lacarra, ‘Rinvio ennesima beffa nei confronti degli italiani’

“Il rinvio della discussione sul salario minimo è l’ennesima beffa di questo Governo nei confronti degli italiani. In un periodo storico come quello che stiamo vivendo sembra che alla maggioranza di centrodestra non interessi affatto pensare a ciò che potrebbe migliorare la vita dei cittadini. Si sta giocando con la sopravvivenza delle famiglie italiane, con tutti quei lavoratori che lottano per portare a casa uno stipendio decente. Il rinvio è un modo subdolo per evitare di dire No ad una proposta di civiltà quale è il salario minimo”. Così il deputato Marco Lacarra dopo che alla Camera è stato votato il rinvio in commissione della proposta di legge sul salario minimo.

