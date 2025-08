Sala giochi chiusa a Taranto: minore sorpreso a giocare di notte

La Polizia mette i sigilli anche a una pensione per animali abusiva: 14 esemplari coinvolti

La Polizia ha disposto la sospensione per 10 giorni di una sala giochi situata nel centro di Taranto, dopo che, durante un controllo notturno da parte della Sezione Volante, è stata riscontrata la presenza di un minore intento a utilizzare un apparecchio d’intrattenimento.

L’intervento, volto al contrasto della ludopatia tra i più giovani, ha portato alla sospensione decisa da Michele Davide Sinigaglia, questore di Taranto, in quanto la violazione accertata configura un rischio concreto per la tutela dei minori e contravviene alle normative di settore.

In un secondo intervento, gli agenti della Squadra Amministrativa della Divisione Polizia Amministrativa, con il supporto del Servizio Veterinario della ASL, hanno eseguito un controllo in un’abitazione del centro cittadino, utilizzata come pensione per animali.

All’interno della struttura sono stati trovati 8 cani di varie razze e 6 gatti, di cui 4 sprovvisti di microchip identificativo, custoditi per conto di terzi. I controlli hanno evidenziato gravi irregolarità: assenza di autorizzazione comunale, mancata registrazione alla Banca Dati Animali da compagnia e carenze igienico-strutturali non conformi alla normativa regionale.

Le autorità hanno quindi disposto l’immediata cessazione dell’attività, il rientro degli animali ai legittimi proprietari e notificato una sanzione amministrativa pari a circa 4.000 euro.

