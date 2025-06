Sagra della Ciliegia Ferrovia di Turi: 33a edizione da record

Oltre 100 mila visitatori, venduti 200 quintali di frutti

Oltre 100 mila visitatori hanno animato il centro di Turi durante la 33a edizione della Sagra della Ciliegia Ferrovia, che si è svolta dal 31 maggio al 2 giugno 2025. L’appuntamento, ormai tradizione consolidata, ha registrato numeri da record, con la vendita di oltre 200 quintali di ciliegie e una costante presenza di pubblico per tutta la durata dell’evento.

L’edizione, organizzata per l’undicesimo anno dall’Associazione Culturale In Piazza, ha visto una partecipazione entusiasta non solo dalla Puglia, ma anche da diverse regioni italiane, con numerosi pullman turistici che hanno raggiunto la cittadina. Tra le novità che hanno riscosso ampio consenso, l’estensione al terzo giorno di sagra, il concorso gastronomico Mastercherry e la diretta radiofonica Cherry on air di Radio Puglia.

Soddisfazione è stata espressa dal presidente di In Piazza, Livio Lerede, che ha sottolineato come questa edizione abbia superato le precedenti sia per numeri che per apprezzamento. Lerede ha ringraziato partner commerciali, istituzioni, associazioni, staff, artisti ed espositori, evidenziando l’intenzione di guardare già alle future edizioni per proseguire il percorso di crescita dell’evento.

L’apertura ufficiale della manifestazione si è svolta sabato 31 maggio, alla presenza di numerose autorità, tra cui Don Luciano Rotolo, il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato, il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, il senatore Filippo Melchiorre, i consiglieri regionali Francesco Paolicelli e Lucia Parchitelli, il sindaco di Turi Giuseppe De Tomaso, l’assessore all’Agricoltura Lilli Susca e il direttore artistico di Grotte di Castellana srl Pino Savino. L’inaugurazione è stata impreziosita dallo spettacolo “Danzatori dell’abisso” degli artisti di Hell in the Cave.

Oltre agli stand delle aziende cerasicole e alla rassegna Eccellenze di Puglia, il ricco programma ha offerto spettacoli musicali e di intrattenimento, con le esibizioni di Young Marching Band, Folkaballo, Terraross, Asurd Batukada, Jo Squillo, Conturband, Generale Vasco Rossi e la Bassa musica di Piripicchio. Sul palco di piazza Orlandi si sono alternati anche i conduttori di Radio Puglia Michele Monopoli e Ruben Orlandi.

Non sono mancati spazi dedicati all’arte e alla cultura, come la settima edizione dell’Estemporanea di Pittura Rosso Ferrovia, in collaborazione con l’associazione I Vecchi Tempi, e la terza edizione del Concorso Opere da Studio. Notevole anche il successo del primo concorso gastronomico Mastercherry Ferrovia, promosso dall’Unione Regionale Cuochi Puglia e dal compartimento Lady Chef.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author