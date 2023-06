Sabato 24 e domenica 25 il ‘Cosmic Fest’ a Taranto

C’è grande attesa a Taranto per il Cosmic Fest – il Festival Olistico e Veg sul Benessere Umano e Planetario più seguito d’Italia che si svolgerà a Taranto nelle giornate di sabato 24 e domenica 25 giugno. L’organizzazione dell’evento, giunto alla 14^ edizione, ha scelto il capoluogo ionico per la 3^ tappa che riserva occasioni uniche di evoluzione e di splendida condivisione nei settori del benessere, delle pratiche spirituali e dell’ecosostenibilità. Nomi di riguardo attendono la Città che da oggi è incoronata a tutti gli effetti dal Leone di Fuoco che è il sottotitolo caratterizzante del tour di quest’anno che prevede tantissime tappe in Italia e alcune all’estero.

In riva allo Jonio sbarcheranno grandi nomi come lo scrittore Luca Pellicari e Alberto Lori, voce storica della Rai; il giornalista sul Festival afferma: “Sono molto curioso di conoscere questo evento che dà voce a versioni alternative rispetto al comune modo di vivere. Verrò con grande piacere tra l’altro sono stato convocato da amici tarantini che rivedrò con altrettanto piacere”.

Tra i tanti ospiti il Dott. Michele Riefoli, una delle figure più autorevoli nell’ambito della nutrizione a base vegetale a livello nazionale: “Con “Mangiar Sano e Naturale”, corso di alimentazione vegetale, integrale e consapevole – afferma Riefoli– presenterò i più innovativi e aggiornati consigli sull’alimentazione, utili a tutti per migliorare salute, benessere e prestazioni scegliendo il piacere che fa bene, al riparo da carenze o eccessi nutrizionali, nel rispetto delle proprie sensibilità etiche, salutistiche ed ecologiche. Risponderò con piacere a tutte le domande del pubblico”.

Spazio alla musica con Yari Carrisi Power, figlio di Albano e Romina Power, e Francesco Greco: il noto violinista si esibirà nella serata di domenica accompagnato da Domenico Debartolomeo.

Le novità rispetto alle precedenti edizioni come i tarocchi psicoevolutivi di Antonella Cavalcante, collaboratrice di Cristobal Jodorowsky. Dopo il successo della precedente tappa a Civitanova torna Federico De Giorgi, l’ideatore del Cosmic Fest, con il laboratorio esperienziale “Ti Mangio”: “Innanzitutto sottolineo – afferma De Giorgi – non è un’esperienza che comprende il cibo che è molto di più di quello che mangiamo perché noi ci nutriamo anche di emozioni, visioni e relazioni. E’ un’esperienza altamente sensoriale che si realizzerà con l’utilizzo del corpo”.

La programmazione include tantissimi operatori olistici locali (e non) che accoglieranno gli utenti nelle giornate di sabato e domenica presso il Chiostro SS. Crocifisso sito in Piazza del Crocifisso, tra conferenze, seminari, alimentazione vegan, spettacoli, meditazioni con monaci tibetani e tantissimo altro a cui possono prendere parte giovani e famiglie, per una proposta avvolgente e rieducativa a 360°.

Negli spazi del festival è previsto un mercatino cruelty free dove saranno presenti diversi espositori, e un’area benessere in cui gli utenti potranno accedere consulti individuali a massaggi, shiatsu, sedute di tarocchi, pratiche di riequilibrio energetico.

L’ideatore del Festival Federico De Giorgi ha dichiarato: “Il Cosmic Vegan Fest è un miracolo che ormai si ripete da più di quattordici anni ed ha visto susseguirsi personalità di rilievo in diversi ambiti nelle varie programmazioni; nomi di prestigio tra cui ricordiamo Cristobal Jodorowsky, Eugenio Bennato, Radiodervish, Thea Crudi, Dott.ssa Michela De Petris e Thomas Torelli.

Tutto questo si è reso possibile grazie al mio caparbio impegno perché questa manifestazione la sento come una straordinaria missione di comune evoluzione,che quest’anno viene co-organizzata da diverse persone nei luoghi in cui approda. A Taranto per esempio il festival ha attivato un bellissimo gruppo che ha plasmato la programmazione: Francesca Roberto è la responsabile del settore olistico, Stefania Bottiglia e Minny Dinucci si occupano delle iniziative nell’ambito vegan e dell’ecologia mentre Simona Di Giorgio della segreteria. A chi è adatto questo Festival? E’ rivolto a giovani e ad adulti ma direi un po’ a tutti visto che all’interno della ricca programmazione sono previste attività per bambini come il “face painting” con colori ecologici e assolutamente atossici quindi il Cosmic Fest è anche per le famiglie…Venite a trovarci!”.

L’ingresso al festival è gratuito, alcune iniziative richiedono un contributo di partecipazione simbolico.

