S.s. Monopoli | Nocciolini c’è, subito in panchina con il Potenza?

Il Monopoli ha il suo Barbagol. E’ ormai cosa fatta il passaggio di Manuel Nocciolini in biancoverde. L’attaccante ex Parma, classe 1989, giocherà con il gabbiano fino al 2023 ed è già in città per cominciare la sua avventura in Puglia. La prima della sua carriera. Eccletico, mai banale, è famoso per la sua barba e per il gol che regalò la promozione al Parma chiudendo definitivamente la finale playoff per la Serie B nel 2016/2017. Il suo arrivo sblocca la cessione di De Paoli, che nonostante un gol nella gara amichevole contro il Ferrandina, dovrebbe andare presto a rafforzare l’Ascoli in cambio di soldi e di Mattia D’Agostino, attaccante classe 2000 che sarà la quinta punta nella batteria di Colombo. Il tecnico attende ora un altro difensore e nel frattempo prova la formazione da opporre al Potenza nel primo turno di Coppa Italia di Serie C. Quasi certa la presenza di Loria tra i pali e di Riggio, Bizzotto e Arena sulla linea difensiva, aspettando il transfer di Raggio. A centrocampo, vista l’assenza dei contributi per il minutaggio, potrebbero agire i senior Viteritti, Bussaglia, Vassallo, Piccinni e Guiebre con Starita e Currarino a formare la coppia d’attacco, con Borrelli e Grandolfo ancora ai box e la possibilità che Nocciolini sia già in panchina.