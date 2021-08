S.s. Monopoli 1966 | Ufficiale Novella, torna De Franco?

Il Monopoli ha il suo esterno destro under. Mattia Novella, 20 anni, è un nuovo calciatore biancoverde. Arriva in prestito dalla Lazio di Lotito, che lo aveva prelevato dalla Salernitana, altra società del patron romano. Cresciuto nel settore giovanile granata, è diventato capitano della Primavera e ha esordito a 17 anni in Serie B nella stagione 2017/2018. Dopo aver recuperato da un infortunio lo scorso hanno ha totalizzato 32 presenze, 2 gol e 3 assist tra campionato e coppa. Giocatore che fa della corsa e del sacrificio la sua arma migliore, Florenzi si ispira a Florenzi che proprio nella capitale, sponda Roma, ha trovato la sua consacrazione. Non è l’unico giocatore arrivato dall’asse Lazio-Salernitana. Anche Morrone, centrocampista classe 2000, arriverà in prestito per completare un centrocampo che con Bussaglia, Piccinni, Vassallo e Langella è praticamente a posto. Prossimo step un attaccante, che potrebbe arrivare anche dal mercato estero e un braccetto di sinistra, con Mercadante sempre nelle idee e Maestrelli che può essere un’idea. Non è da escludere nemmeno il ritorno di Ciro De Franco, che in coppia con Bizzotto formerebbe un duo fortissimo in caso di difesa a 4.