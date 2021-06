Giuseppe Raffale non sarà l’allenatore del Monopoli. Il colloquio decisivo previsto per oggi non ha dato esito positivo e la società non sta perdendo tempo per cercare l’alternativa. Già nel pomeriggio di oggi sono stati sentiti Colombo e Marchionni e la sensazione è che uno dei due possa essere a breve il nuovo tecnico biancoverde mettendo nero su bianco sul contratto. A breve sono attese ulteriori novità.