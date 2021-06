S.s. Monopoli 1966 | Scienza va alla Pro Vercelli, tre nomi per sostituirlo

Beppe Scienza avrebbe sciolto i dubbi e accettato l’offerta della Pro Vercelli legandosi al club piemontese per due anni e avvicinandosi così a casa, a 60 km da Borgomanero. Una decisione che il Monopoli avrebbe incassato accontentato il volere dell’allenatore che l’ha guidato in uno dei periodi più floridi della sua storia, condito da 3 partecipazioni ai playoff e uno storico terzo posto. Ora si guarda avanti, all’individuazione del successore e a non sbagliare per porre nuovamente le basi su un progetto che porti tranquillità. Tre i nomi sul taccuino del direttore sportivo Marcello Chiricallo: il primo è quello di Mauro Zironelli, ex tecnico di Juventus Under 23, Modena e Sambenedettese. Il secondo quello di Alberto Colombo, che ha condotto la Virtus Francavilla alla salvezza dopo l’esonero di Trocini. Il terzo, quello più suggestivo, quello di Maurizio Domizzi, ex giocatore di Serie A con Napoli e Udinese e lo scorso anno a Pordenone nella seconda parte di stagione. I contatti sono appena partiti, nei prossimi giorni gli sviluppi. Monopoli è alla ricerca del suo nuovo tecnico.